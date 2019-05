Rimossa per manutenzione la casetta dell'acqua in via Newton

La casetta dell’acqua di via Newton 118 (nei pressi della sede del Quartiere 4) è stata rimossa nella giornata di giovedì 2 maggio per essere sottoposta a un intervento di manutenzione straordinaria e adeguamento tecnico. L’operazione, a cura dei tecnici di Adriatica acque, richiederà circa due settimane e il riposizionamento della sorgente urbana è previsto entro il 20 maggio.

Installata il 19 novembre 2013, la casetta dell’acqua di via Newton ha erogato finora oltre 1 milione e 700 mila litri d’acqua, mentre in totale, dalle cinque sorgenti cittadine (parco della Repubblica, parco XXII Aprile, via Scudari, via Indipendenza e, appunto, via Newton) sono stati erogati oltre 7 milioni di litri.

Il prelievo dell’acqua dalle sorgenti urbane, che viene effettuato con bottiglie o borracce portate da casa, ha permesso di risparmiare finora 194 tonnellate di Pet da smaltire e oltre 450 tonnellate di CO2 emesse dalla produzione della plastica e dal suo trasporto, oltre a 6100 cassonetti in meno da svuotare.