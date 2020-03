Coronavirus, una mappa interattiva con l'evoluzione del contagio e i dati locali

Casi di positività per regione, casi giornalieri, progressione dei ricoveri in terapia intensiva. Contagio progressivo per province nel tempo. Serie storiche dei casi. Tutto in una mappa, navigabile e visualizzabile in base al dato che si preferisce evidenziare.

È una mappa interattiva creata da Piersoft, ovvero Francesco Policelli, esperto di open data, grazie alla quale si può avere un monitoraggio della situazione con i dati aggiornati quotidianamente: i numeri arrivano giornalmente dal database della Protezione Civile e sono arricchiti da alcune infografiche.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.