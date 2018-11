Maranello. Lavori della Regione sul Tiepido per ripristinare la briglia

La Regione Emilia Romagna, attraverso l'ordinanza commissariale 8/2016 ha ottenuto un finanziamento di 850.000 euro per il ripristino della briglia sul Torrente Tiepido in prossimità dell'abitato di Gorzano. Si tratta di un importante intervento su un tratto idraulico di grande rilevanza poiché collega il territorio montano a quello di pianura e consentirà il ripristino del corretto deflusso delle acque. L’intervento va nella direzione del miglioramento della sicurezza e prevenzione idraulica visti i cambiamenti della portata degli eventi meteorologici che già da tempo mettono a dura prova i corsi d’acqua.

“I tragici episodi di cronaca di questi giorni - afferma l’assessore all’ambiente Mariaelena Mililli - ci spingono ad insistere sulla manutenzione e sulla cura del territorio per prevenire tutti i possibili danni derivanti dal dissesto idrogeologico”. I lavori inizieranno, tempo permettendo, questa settimana, avranno una durata di circa 4 mesi comportando da parte della Provincia di Modena l'emissione di un'ordinanza di chiusura di parte del Percorso Natura.

Nei primi giorni di attività del cantiere, in cui non sarà possibile transitare nel tratto oggetto dei lavori, sarà realizzata una banchina arretrata che potrà essere utilizzata successivamente da pedoni e ciclisti. Per alcuni periodi è comunque possibile che durante le lavorazioni, per questioni di sicurezza, il passaggio possa non essere garantito. Come detto si tratta di un intervento molto importante di manutenzione idraulica che comporterà il taglio della vegetazione ripariale e che come tale non necessita di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004 Art. 149 e del DPR 31/2017 Allegato A.