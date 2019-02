Lucia Musti rimossa dall'incarico, Maria Grazia Modena: "Sono sollevata"

La notizia della sostituzione del procuratore capo Lucia Musti, in favore di Paolo Giovagnoli, a seguito del pronunciamento del Consiglio

Superiore della Magistratura viene accolta con "sollievo" da parte d Maria Grazia Modena, Professore Ordinario di Cardiologia e imputato "illustre" di una delle principali inchieste condotte negli ultimi anni dalla Procura di Modena, poi finita con l'assoluzione nei successivi gradi di giudizio.

"La notizia che la Dott.ssa Musti sia stata rimossa dal suo ufficio, mi solleva, e non poco, in quanto lascia un ruolo verso il quale il Cittadino guarda con rispetto e fiducia. Mi piace pensare che nell’avvicendamento della Musti, abbia avuto un ruolo nella valutazione del CSM, anche l’esito a me favorevole del processo “Camici sporchi” che ha avuto una risonanza mediatica, attraverso i giornali e le televisioni, in tutta Italia. Il mio sollievo alla notizia dell’avvicendamento, ancor più si accentua ripensando alle dichiarazioni della Musti rilasciate a commento della mia completa assoluzione ad opera di otto Magistrati Giudicanti, 5 della Suprema Corte di Cassazione cui si aggiungono i 3 Magistrati della Corte d’Appello di Bologna, che hanno completamente smantellato il processo costruito dalla Magistratura Inquirente modenese al tempo guidata dal Dr. Zincani".

La cardiologa modenese ripercorre la vicenda: "Sui quotidiani di Modena (Resto del Carlino e Gazzetta del 21 gennaio 2018) la Dott.ssa Musti ha dichiarato che l’indagine della Procura di Modena che ha rovinato la mia vita, così come quella di otto Colleghi (ancora in attesa del processo di Appello) è stata “un’indagine sperimentale, al punto da essere stata esportata all’estero perché oggetto di studio da parte di ordinamenti di altre Nazioni”. Continua la Musti, (Gazzetta di Modena del 21 gennaio 2018) che le indagini che fanno da apripista hanno comunque uno “scotto” da pagare. Così commentava il mio Avvocato, nell’intervista al Resto del Carlino del 21 gennaio 2018: “Affermare che è inevitabile che si paghi lo 'scotto' e “che abbiamo, comunque, una sentenza di condanna di primo grado nel Tribunale di Modena” è ancor più inaccettabile perché equivale ad asserire che si conducono 'esperimenti” sulla libertà di un cittadino'".

Una posizione nota quella della professoressa Modena, che non ha mai nascosto la propria opinione circa l'inchiesta "Camici sporchi" e che ora si toglie più di un sassolino dalla scarpa. Chiosando: "Al Dott Paolo Giovagnoli il benvenuto a Modena, con l’augurio di buon lavoro".