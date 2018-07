Marinella Ricci è stata nominata nuova coordinatrice della Cgil del Frignano

È Marinella Ricci la nuova coordinatrice della Cgil del Frignano che comprende i comuni di Pavullo, Fanano, Sestola, Montecreto, Fiumalbo, Pievepalago, Lama Mocogno, Polinago, Riolunato e Serramazzoni. Ricci subentra ad Augusto Casagrandi che diventa funzionario a tempo pieno del sindacato ceramisti Filctem/Cgil per i distretti del Frignano e di Sassuolo. Ad entrambi i migliori auguri di buon lavoro da parte della segreteria provinciale Cgil.

“Sono onorata di guidare la Cgil del Frignano - ha detto Marinella Ricci – mi impegnerò per far conoscere al meglio le potenzialità del territorio della montagna modenese, i problemi legati al rilancio e al potenziamento sia delle attività produttive che del turismo. Profonderò tutto il mio impegno in questa nuova esperienza darò continuità all’azione del mio predecessore nel potenziare e migliorare i servizi di tutela individuale e collettiva di lavoratori e pensionati del distretto montano”.

Ricci, 48 anni, originaria di Fanano, laureata in Giurisprudenza, è stata nominata ieri su proposta della segreteria confederale Cgil di Modena. Marinella Ricci inizia la sua attività in Cgil nel 1992 come responsabile della Camera del Lavoro di Fanano. Successivamente ha svolto diverse attività sempre nel distretto del Frignano: dal 2003 al 2008 è stata funzionaria dei metalmeccanici Fiom/Cgil, dal 2008 al 2010 è stata funzionaria della categoria dei ceramisti Filctem/Cgil e contemporaneamente è stata anche funzionaria della categoria dei lavoratori dei servizi-commercio-turismo Frignano Filcams/Cgil. Da ultimo, si occupata dell’area diritti ed è stata operatrice fiscale sempre nella zona del Frignano.