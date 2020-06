Cambio il Questura, il nuovo capo della Squadra Mobile è Mario Paternoster

Ha preso servizio in questi giorni presso la Questura di Modena un nuovo dirigente: Mario Paternoter, al comando della Squadra Mobile. Paternoster prende il posto di Salvatore Blasco, che lascia dopo un anno e mezzo alla guida degli investigatori.

"Mi aspetto una grande e bella città, che può dare tante possibilità di mettersi in discussione e imparare. Questo è sicuramente un territorio molto stimolante sotto tanti punti di vista - ha commentato il dott. Paternoster nel suo primo incontro con la stampa, spiegando di non aeesere mai stato prima a Modena.

"Una città che vive dimensioni e importanza di una città strutturata, anche per le problematiche che dovrà affrontare, soprattutto dopo questa emergenza sanitaria che stiamo ancora attraversando. Avremo nuove sfide e nuove modalità di affrontare le problematiche che si presenteranno in questa fase post-pandemica, che creeranno scenari criminali nuovi o comunque differenti. Ma siamo qui proprio per questo", ha aggiunto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Mario Paternoster, 39 anni, nativo di Gravina di Puglia (BA) ha lavorato a Milano (Squadra Volanti e al commissariato Garibaldi-Venezia) per poi spostarsi alla Questura di Alessandria, dove ha diretto per la prima colta la Squadra Mobile. Dal 2017 ha invece comandato la Mobile a Forlì.