I giovani di Soliera confezionano mascherine, da domani distribuzione a domicilio

Nelle giornate di domani venerdì 8 maggio e sabato 9 maggio una squadra di volontari distribuirà gratuitamente le mascherine di tipo chirurgico, consegnate dalla Regione Emilia-Romagna. I dispositivi di protezione individuale saranno inseriti direttamente della cassetta delle lettere di tutte le famiglie solieresi, una per ogni componente familiare (dai 7 anni in su).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una ventina di giovani volontari - in buona parte gli stessi che ad aprile hanno prestato il loro tempo e la loro energia per la distribuzione dei pacchi spesa – si sono ritrovati negli ampi spazi di Habitat, in via Berlinguer 201, per confezionare circa 6.000 bustine trasparenti, offerte gratuitamente dalla ditta Pre-Plast di Soliera.



Altre tipologie di mascherina sono disponibili anche nelle quattro farmacie che si trovano nel territorio di Soliera: la farmacia Comunale di via Grandi 155, la farmacia Lodi di via Marconi 170, la farmacia Sant’Antonio di Limidi (via Di Vittorio 9) e la farmacia San Bartolomeo di Sozzigalli (via Carpi Ravarino 1798).