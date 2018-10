Ospite speciale al Braglia, Massimo Bottura in maglia canarina

Oggi allo stadio Braglia c’è stata una visita davvero speciale: nella casa dei canarini è arrivato infatti Massimo Bottura, chef modenese tra i più importanti al mondo che proprio quest’anno è tornato al primo posto assoluto nella classifica globale specializzata nell’arte gastronomica di massimo livello, gli Oscar della cucina. Massimo Bottura e la sua Osteria Francescana rappresentano da anni una fra le più rilevanti eccellenze del territorio modenese, al quale attribuiscono un prestigio riconosciuto a livello internazionale.

Non tutti però sanno che la sua storia comincia proprio in maglia canarina; lo chef numero uno al mondo infatti è da sempre appassionato di calcio e sostenitore del Modena, del quale in passato ha anche vestito la maglia nelle formazioni giovanili.

Accolto dal Presidente del Modena F.C. 2018 Carmelo Salerno, Massimo Bottura ha salutato mister Luigi Apolloni e i calciatori canarini, a partire dal capitano Armando Perna al quale lo lega un rapporto speciale. Dopo la consegna della maglia personalizzata preparata dalla Società e la foto di gruppo con la squadra, i gialli hanno fatto a gara per avere qualche scatto da postare sui social insieme alla cooking star geminiana, prima di tornare agli ordini di mister Apolloni per svolgere la seduta di allenamento. Il Modena da oggi gioca con un fuoriclasse in più: Massimo Bottura, lo chef numero uno al mondo.