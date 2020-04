Medicina e Intelligenza Artificiale e mobilità eco-sostenibile con corrente elettrica. Finanziati 10 assegni di ricerca Unimore

Saranno 10 gli assegni di ricerca destinati a Unimore da un finanziamento della Regione Emilia-Romagna volto a premiare “Progetti per le alte competenze per la ricerca ed il trasferimento tecnologico”. Complessivamente Unimore riceverà 300.000,00 euro e 530mila euro a disposizione da impiegarsi per 51 assegni di ricerca di importo massimo di 30mila euro ciascuno. Tutti i progetti riguardando le risorse umane per un'economia digitale (big data e intelligenza artificiale) e le risorse umane per la specializzazione intelligente.

Dieci assegni di ricerca finanziati mediante il bando emanato dalla Regione Emilia-Romagna dal titolo “Progetti per le alte competenze per la ricerca e il trasferimento tecnologico”: sosterranno progetti finalizzati a costruire e trasferire nuove competenze necessarie allo sviluppo del sistema economico dell’Emilia-Romagna.

L’iniziativa regionale, mediante fondi del Programma Operativo 2014/2020 del Fondo sociale europeo, mira a valorizzare le connessioni tra la formazione, la ricerca e il trasferimento tecnologico, e può contare su un finanziamento di 1 milione e 530mila euro. Ognuno dei 51 vincitori e vincitrici riceverà un contributo annuale di 30.000,00 euro per l’attribuzione di altrettanti assegni di ricerca.

Destinatari delle risorse disponibili Atenei e Centri di ricerca regionali: Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Parma, Università Cattolica del Sacro Cuore (Polo territoriale di Piacenza), Politecnico di Milano (Sede di Piacenza), Enea, Cnr, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

Privilegiati nella assegnazione dei fondi i progetti che si propongono di formare alte competenze riconducibili a due ambiti: ‘Risorse umane per un’economia digitale: big data e intelligenza artificiale’ (19 progetti di ricerca) e ‘Risorse umane per la Specializzazione Intelligente’ (32 progetti).

Unimore se ne è aggiudicati 3 nel primo ambito e 7 nel secondo. Di grande rilevanza i temi al centro dei progetti di ricerca, tra cui clima, big data, e-learning, difesa del suolo, economia circolare.

Il finanziamento ottenuto permetterà l'attivazione di assegni di ricerca, i vincitori e vincitrici dei quali saranno ammessi ai percorsi di alta formazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“L’Ateneo è molto soddisfatto del risultato di questa selezione. I docenti- commenta il prof. Paolo Pavan, Delegato del Rettore per la Ricerca scientifica di Ateneo - sono stati chiamati a presentare progetti concreti e di valore scientifico. La nostra selezione interna ha individuato quelli che potevano avere buone probabilità di successo. Molti dei progetti sono applicazioni interdisciplinari con interessanti ricadute sul mondo della salute, della produzione industriale e della gestione di filiere industriali. In particolare, è assai attuale quello sulla applicazione di tecnologie innovative nell’ambito educativo, considerando il momento in cui ci troviamo. Contiamo sulle capacità formative dei proponenti per avere nuove figure professionali pronte per le nuove sfide che ci attendono”.