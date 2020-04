Novi Sad, tornano i banchi alimentari. Con tutte le misure di sicurezza

Il prossimo 27 aprile, al tradizionale mercato del lunedì, al Parco Novi Sad, saranno presenti esclusivamente i banchi agroalimentari. Dalle 7 alle 14, gli ambulanti del Consorzio il Mercato saranno a disposizione dei clienti. È la conseguenza positiva dell’ordinanza del sindaco di Modena, adottata venerdì scorso, con cui si è dato il via libera, esclusivamente per i prodotti alimentari, allo svolgimento di una serie di mercati tra i quali anche quello del lunedì.

“Sono bastate poche ore per consultarci e comprendere come unire il nostro desiderio di ripartire, sia pure solo nel settore alimentare, con le doverose norme legate alla sicurezza. Le soluzioni che adotteremo sono rigorose, volte ad assicurare la tutela della salute dei clienti e degli operatori. In particolare, come prescritto, gli ingressi nell’area perimetrata saranno contingentati, inoltre, saranno previste distanze di sicurezza e più in generale ogni misura idonea per evitare comportamenti rischiosi. Ora auspichiamo che la gente approfitti della possibilità di acquistare prodotti freschissimi e specialità regionali e nazionali che uniscono il valore della qualità a quello della convenienza in un contesto che, con l’impegno di tutti, è sicuro” sottolinea Guido Sirri, presidente del Consorzio Il Mercato.