Mercato del lunedì, percorsi delimitati al Novi Sad per i banchi di prodotti alimentari

Dopo la prima positiva esperienza di lunedì scorso, anche il prossimo 4 maggio, primo giorno ufficiale della Fase 2, al tradizionale mercato che si svolge al Parco Novi Sad saranno presenti i soli banchi agroalimentari. Dalle 7 alle 14, gli ambulanti del Consorzio il Mercato saranno a disposizione dei clienti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Le soluzioni che adottate sono rigorose, volte ad assicurare la tutela della salute dei clienti e degli operatori. In particolare, come prescritto, gli ingressi nell’area perimetrata sono contingentati, inoltre, sono previste distanze di sicurezza e più in generale ogni misura idonea per evitare comportamenti rischiosi. Ora auspichiamo che la gente approfitti della possibilità di acquistare prodotti freschissimi e specialità regionali e nazionali che uniscono il valore della qualità a quello della convenienza in un contesto che, con l’impegno di tutti, è sicuro. Lunedì scorso i primi riscontri sono stati incoraggianti. Speriamo di proseguire in questa direzione” sottolinea Guido Sirri, presidente del Consorzio Il Mercato.