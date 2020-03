Coronavirus. Confermato il mercato del lunedì al parco Novi Sad

Il prossimo 9 marzo il tradizionale mercato del lunedì si terrà regolarmente; come di consueto l'anello del Parco Novi Sad di Modena si trasformerà quindi in un centro commerciale all’aria aperta. A due passi dalla Ghirlandina, dalle 7 alle 14, gli ambulanti del Consorzio il Mercato allestiranno i propri banchi e saranno pronti ad accogliere i clienti mettendo, naturalmente, in atto le azioni utili per tutelare la salute dei clienti. A non cambiare, nemmeno questo lunedì, saranno la simpatia umana di chi opera al mercato, la convenienza e la qualità della merce proposta.

“È un momento complesso, tutti noi dobbiamo rispettare le regole a tutela della salute della comunità ed anche gli ambulanti fanno la loro parte, auspichiamo però al tempo stesso che la vita non si blocchi perché questo rischia di mettere in ginocchio intere parti del sistema economico” sottolinea Guido Sirri, presidente del Consorzio Il Mercato.

È opportuno rammentare che l'evento del 9 marzo si terrà regolarmente perché non rientra tra le attività coinvolte nelle disposizioni restrittive contenute nel recente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).