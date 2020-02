Il mercato settimanale di Sassuolo si trasferisce, i banchi traslocano nel piazzale Unicredit

Venerdì 21 Febbraio si svolgerà l’ultimo mercato settimanale in piazza Martiri Partigiani. Come annunciato durante la presentazione svoltasi nelle scorse settimane in Sala Biasin, infatti, da lunedì 24 Febbraio inizieranno i lavori di riqualificazione della principale piazza cittadina, che si protrarranno per stralci fino al mese di settembre compreso.

Per questo motivo a partire da martedì 25 febbraio i 97 banchi presenti in piazza Martiri Partigiani nel corso del mercato del martedì ed i 96 del mercato del venerdì verranno trasferiti nel piazzale Unicredit, tra le stazioni ferroviarie per Modena e per Reggio Emilia.

Fino a lavori ultimati, quindi, le piazze del mercato del martedì e del venerdì saranno: piazzale Unicredit, piazza Libertà e piazza Garibaldi.

Nel frattempo l'Associazione Nazionale Venditori Ambulanti - Confesercenti Area Sassuolo interviene per chiedere agevolazioni: "Gli operatori saranno penalizzati a causa di questo spostamento che potrebbe disorientare gli acquirenti - commenta ANVA Confesercenti Area Sassuolo - Ci auguriamo che i lavori di riqualificazione durino il meno possibile. Nel frattempo intendiamo chiedere all'amministrazione comunale uno sconto sulla TOSAP per i posizionamenti temporanei".