La Meridiana Solidarietà Onlus dona 4000 euro per progetti scolastici a Sassuolo

E’ stata ricevuta ieri pomeriggio dalla Giunta del Comune di Sassuolo Paola Gobbi, Presidente de la “Meridiana Solidarietà Onlus” che recentemente ha donato al Servizio Sociale Tutela Minori un contributo di € 4.000,00 (ricevuto da un anonimo benefattore) finalizzato al sostegno di progetti scolastici ed extra scolastici di minori appartenenti ad una famiglia di origine italiana residente a Sassuolo.

Oltre a questa donazione la a Onlus continua a sostenere “Il Melograno” supermercato per i poveri finanziando anche per il 2019 l’acquisto di generi alimentari: sabato 2 marzo si terrà la tradizionale “Polentata di beneficenza” il cui ricavato verrà utilizzato per aiutare le persone anziane in difficoltà, i bambini e per l’acquisto di generi alimentari per “Il Melograno”.