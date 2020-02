Mercoledì delle Ceneri, messa solo in diretta tv e "Vangeloclip" sul web

Vista la sospensione delle celebrazioni pubbliche a seguito dell’ordinanza sulle misure per contrastare il coronavirus, l’Arcidiocesi di Modena-Nonantola e la Diocesi di Carpi daranno la possibilità a tutti i fedeli di seguire la Santa Messa del Mercoledì delle Ceneri - celebrata da mons. Castellucci nel Duomo di Modena alle ore 18 - grazie alla diretta televisiva su Trc (canale 11) e TvQui (canale 19).

Sarà questa l’unica possibilità di partecipare alla celebrazione, che non prevedrà l’accesso dei fedeli in Duomo in osservanza alla suddetta ordinanza. La cattedrale sarà dunque vuota, ade eccezione dei celebranti e dei tecnici per le riprese televisive.

Inoltre, sui siti delle due diocesi verranno messi a disposizione dei fedeli anche un piccolo sussidio per la preghiera e uno speciale “Vangeloclip”.