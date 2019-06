Superati i limiti di ozono nell'aria, a rischio la salute nelle ore più calde

Limiti di ozono più alti della norma. È quanto rilevato ieri, 26 giugno 2019, dalla centralina di monitoraggio della qualità dell’aria di via Remesina e annunciato dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Carpi.

Le previsioni dell’Agenzia regionale prevenzione, ambiente, energia (Arpae) evidenziano una situazione di rischio superamento anche per i prossimi giorni. Nel periodo a rischio, ma più opportunamente in tutte le giornate estremamente calde della stagione estiva, si ricorda quindi alla popolazione, ed in particolare agli anziani, ai bambini, agli individui affetti da patologie respiratorie o cardiache e alle donne in gravidanza, di non uscire nelle ore di massimo irraggiamento solare (fra le ore 12 e le ore 18) e di svolgere nelle ore più fresche (mattino e sera) i lavori pesanti o le attività sportive all’aperto; è necessario, inoltre, privilegiare un’alimentazione leggera e ricca di elementi antiossidanti con vitamina C, vitamina E, selenio, fibre.

Si ricorda che l'ozono atmosferico è un inquinante secondario che si forma per reazione degli ossidi d'azoto e dei composti organici volatili con la radiazione ultravioletta: a causa dell'azione irritante che ha sulle mucose, determina una serie di effetti acuti sulla salute di cui i principali sono: irritazione agli occhi, al naso, alla gola e all'apparato respiratorio, senso di pressione sul torace, tosse, aggravamento delle reazioni allergiche.