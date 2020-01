Avvistato un meteorite nei cieli della Bassa, possibili frammenti nella zona di Cavezzo

Nel tardo pomeriggio del 1 gennaio le telecamere della rete Prisma (la Prima rete per l'sservazione sistematica di meteore e atmosfera) hanno captato la traiettoria di un frammento di meteorite nei cili del nord Italia. Otto camere e le segnalazioni di testimoni in più regioni hanno permesso di monitorare la traiettoria del bolide, che ha brillato a lungo e poi si è estinto a 21,7 km di altezza. Tuttavia i calcoli indicano che probabilmente qualche frammento del meteoroide originario è riuscito ad arrivare al suolo. Tenendo conto dello stato dell'atmosfera, la zona interessata dalla caduta è quella del paesino di Disvetro, pochi km a nord-ovest di Cavezzo. Considerato i processi di frammentazione cui il meteoroide è andato soggetto, qualche pezzo potrebbe essere finito anche sulla congiungente fra Rovereto sul Secchia e Disvetro.

Da qui l'appello di Prisma. Se qualcuno, abitante in zona, si imbattesse in un piccolo sasso ricoperto da una patina scura e con gli angoli smussati è invitato a segnalarlo inviando una foto all'email: prisma_po@inaf.it. "Potremo verificare se si tratta di una sospetta meteorite o di una pietra comune. Nel primo caso andranno fatte ulteriori analisi in laboratorio. Va detto che le meteoriti non classificate sono prive di valore commerciale, quindi affinché il ritrovamento valga qualcosa il frammento deve prima essere analizzato e classificato dai ricercatori dell'INAF o dell'Università: non tenete nel cassetto una sospetta meteorite!".