Millemilia: innovazione e passione, il polo dove l’automobile è protagonista

“La passione muove il mondo e le idee lo trasformano”. Potrebbe essere questo lo slogan che racchiude l’idea di Fabio Malagoli, imprenditore modenese, che oggi ha inaugurato MILLEMILIA, uno spazio alle start up innovative per valorizzare la passione per i motori che in Emilia – Romagna sembra essere scritta nel DNA.

"Oggi inauguriamo MILLEMILIA, un luogo che ha l’ambizione di diventare un punto di riferimento per gli appassionati di auto, tecnologia applicata ai motori e futuro della mobilità. Si aggiunge in questo modo un nuovo concreto pezzo al mio sogno imprenditoriale di ospitare alcune delle eccellenze di oggi e, spero del futuro - spiega con entusiasmo Fabio Malagoli, CEO di Techboard Group - Due mesi fa abbiamo infatti inaugurato E-Hub l'incubatore dedicato alle start up del settore elettronico. Il mio sogno è perciò quello di mettere in rete elettronica, incubatore per start up e mondo dei motori, coinvolgendo anche l’Università. Credo che tutto questo potesse prendere corpo solo qui nel cuore della Motor Valley.”

MILLEMILIA prevede sessanta posti dedicati a supercar e auto storiche, utilizzo massiccio delle tecnologie più moderne nel campo della sicurezza, ma non solo. Per accogliere al meglio gli ospiti è stata, infatti, allestita anche un’esclusiva area hospitality, impreziosita da un murales realizzato dall’artista Alessandro Rasponi e da oggetti per veri intenditori, come le casse acustiche realizzate utilizzando gli scarichi di una Lamborghini.

“Uno dei prossimi step - conclude Fabio Malagoli – riguarda lo sviluppo di una collaborazione stabile con l’Università di Modena e Reggio-Emilia, in particolare nell’ambito della auto a guida autonoma. Sono sicuro che questi semi daranno frutti interessanti per l’intero territorio e contribuiranno, sotto vari aspetti, a render ancora più forte l’identità della Motor Valley.”

MILLEMILIA è ospitato all’interno dello storico stabilimento industriale di Techboard situato a Modena in Via della Scienza 50. L’azienda, guidata dall’imprenditore Fabio Malagoli, ha iniziato l’attività nel 1979 producendo circuiti stampati professionali.

Negli anni Techboard ha assunto le caratteristiche di un gruppo di cui fanno parte tre divisioni. Alla attività storica di progettazione di elettronica con produzione e assemblaggio di circuiti stampati, sviluppo firmware e software, fino al prodotto finito pronto per l’utilizzo, si sono aggiunte, altre due aree, una che si occupa di sistemi di video sorveglianza professionali stand alone e centralizzati, l’altra dedicata ai sistemi di video controllo di impianti produttivi.

Oggi Techboard Group dispone di uno stabilimento di Modena con oltre 4.000 metri quadrati, al quale si aggiunge quello di Shenzhen in Cina, nonché società in Usa, Brasile, India, Turchia e Romania.