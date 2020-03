Carpi è il comune modenese più colpito dal contagio, con un totale di 17 persone malate positive al coronavirus e diverse decine in quarantena. Il sindaco Alberto Bellelli ha fatto il punto questa sera sui provvedimenti che entrano in vigore con il nuovo Degreto del Governo, che nella città dei Pio sarà applicato in modo più stringente con un'ordinanza ad hoc in vigore fino a mercoledì 4 marzo compreso.