Distretto ceramico, semplificate le modalità di accesso all’isola ecologica

Nell’ottica di snellimento delle operazioni di conferimento dei rifiuti presso le Isole Ecologiche del Distretto ceramico, Hera, gestore del servizio, ha apportato semplificazioni alle operazioni di identificazione degli utenti prima del conferimento dei rifiuti: non è più necessaria la presentazione della bolletta o della tessera personale, ma è sufficiente presentare il codice fiscale dell’intestatario della TARI; in alternativa il cittadino potrà conferire presentando l’ultimo scontrino che gli è stato rilasciato la volta precedente o fornendo all’operatore i dati anagrafici dell’intestatario della posizione TARI (cognome e nome o ragione sociale per le aziende).

“Accogliamo con piacere questa semplificazione da parte di Hera – afferma l’Assessore all’Ambiente Giorgia Bartoli – e auspichiamo che possa contribuire ad aumentare i conferimenti da parte dei cittadini alle Isole Ecologiche poiché, oltre a consentire una differenziazione corretta delle diverse matrici, portare i rifiuti presso i Centri di raccolta consente ai cittadini di ottenere sconti sulla TARI”.

Si ricorda che i cittadini del Comune di Formigine possono conferire i propri rifiuti, sia presso le isole ecologiche di Casinalbo e di Magreta negli orari di apertura, sia presso quelle di Fiorano, Sassuolo e Maranello. Per dubbi o chiarimenti sulle modalità di funzionamento dei Centri di raccolta è possibile contattare il numero verde di Hera (800.999.500) o ricevere informazioni scrivendo al Servizio Ambiente del Comune di Formigine (ambiente@comune.formigine.mo.it).