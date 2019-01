Ghirlandina e Palazzo Pio rosa in attesa della 102° edizione del Giro d'Italia

Martedì 29 Gennaio i monumenti di 36 città di tappa, tra cui Modena e Carpi, saranno illuminati di rosa per ricordare che mancano 102 giorni alla 102° edizione della più importante gara ciclistica italiana, il Giro d'Italia. Tra i monumenti illuminati modenesi vi saranno la Ghirlandina e il patrimonio Unesco, mentre nel carpigiano il Castello e la Torre dei Pio.

La prestigiosa gara clistica parte da Bologna sabato 11 maggio e raggiunge Modena, probabilmente sulla via Emilia, martedì 21 maggio durante la decima tappa, che ha partenza Ravenna, per poi dirigere i corridori il giorno seguente verso Carpi. Infatti, sarà Piazza dei Martiri mercoledì 22 maggio ad ospitare il villaggio rosa, ennesima occasione per mettere in mostra le bellezze carpigiane, all'interno di una location esclusiva.

Le celebrazioni a Modena

Con l’illuminazione in rosa della Ghirlandina, a cura di Hera Luce, il Comune propone anche un contest fotografico per chi scatta le immagini più suggestive della Torre civica, simbolo della città, che sorge proprio a fianco dell’abside del Duomo romanico e, insieme anche a Piazza Grande, rientra nel sito dichiarato Patrimonio mondiale dell’Umanità dall’Unesco. Per partecipare al contest bisogna fotografare la Ghirlandina in rosa e pubblicare le immagini su Instagram taggandole #ghirlandinaxilgiro. Nel frattempo, è on line la pagina internet www.comune.modena.it/giroditalia dove nelle prossime settimane sarà possibile trovare tutte le informazioni sugli appuntamenti in programma in vista dell’arrivo della carovana rosa.

Le celebrazioni a Carpi

Una ‘location’ decisamente suggestiva e che ben poche città possono mettere in campo. Ma tutto il centro storico sarà tappezzato di rosa e occupato dai mezzi e dalle strutture di servizio alla più importante gara ciclistica italiana. Nell’ambito del progetto ‘L’Italia in Rosa’ le immagini dei monumenti illuminati delle città di tappa, compresa Carpi, verranno pubblicate e commentate sulle principali testate RCS (Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport), sui siti web dedicati al Giro e in una sezione speciale sul sito della Regione.