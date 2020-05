Modena FC e Giacobazzi donano 5.444 mascherine agli abbonati gialloblù

Il Modena FC e il main sponsor Giacobazzi, storica azienda vinicola modenese, hanno deciso insieme di offrire a tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento con il club, per la stagione 2019-20, la possibilità di ricevere a casa gratuitamente una mascherina come fattore di prevenzione al virus. La mascherina si ispira alla maglia della squadra, è dunque gialloblu con il logo del Modena in basso e la scritta Giacobazzi in alto. I tifosi saranno certamente felici di poter indossare questa mascherina, rispetto a un modello standard, ed esprimere così la propria passione e senso di appartenenza alla loro squadra di calcio. Le spedizioni delle mascherine inizieranno nei prossimi giorni e saranno consegnate direttamente a casa di ogni abbonato unitamente ad una lettera scritta dal presidente Romano Sghedoni

“I supporters – sottolinea Sghedoni– sono il grande patrimonio di una squadra di calcio, quest’anno 5444 modenesi hanno creduto nella nostra strategia sportiva e il regalo della mascherina è un modo per dire grazie a chi segue i canarini ovunque. Voglio esprimere la mia gratitudine alla nostra gente, ringrazio il main sponsor Giacobazzi Vini per averci supportato in questa iniziativa”

Un progetto di solidarietà per tutti i tifosi della squadra di calcio della città, come tiene a sottolineare Alberto Giacobazzi, che insieme al fratello Giovanni è alla guida dell’azienda di famiglia: “Abbiamo accolto subito favorevolmente – dice Alberto– l’idea di fare concretamente qualcosa per i tifosi del Modena. Siamo fra i primi sostenitori della squadra con il nostro impegno come sponsor, e in questo momento di difficoltà dobbiamo essere ancora più uniti, in considerazione del perdurare dell’emergenza e della scarsità di dispositivi presenti sul mercato”.

Ognuno dei 5.444 abbonati riceverà direttamente la mascherina al proprio domicilio. Si ringrazia per la collaborazione l’azienda Maily che distribuirà ogni singolo pezzo