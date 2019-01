"Motor Valley Fest", a maggio il maxi evento nato dalle ceneri del Motor Show

Modena si prepara per un'altra scommessa, sperando di confermarsi capace di organizzare e gestire eventi dai grandi numeri. Non è tutto pronto, ma quasi, per la Motor Valley fest (16-19 maggio), l'evento nato dalle ceneri dell'ormai esausto Motor show di Bologna. L'impianto della manifestazione, di fatto, è già definito. Tre location, ciascuna con una forte specializzazione rispetto agli eventi: l'autodromo Marzaglia per le gare, i test drive e le prove di guida autonoma, il centro storico di Modena come 'red carpet' per i grandi marchi automobilistici emiliani, da Ferrari Lamborghini, la Fiera con le Università, le startup legate al mondo dell'autuomotive e tutto quanto è innovazione nel campo dei motori. Tutto gratuito.

Non solo. Per mettere quanto più carne al fuoco possibile, nei giorni del festival anche la Mille Miglia passerà da Modena. "Siamo pronti. La città si sta preparando ad un vento che porterà qualcosa di diverso e innovativo. Teniamo la testa nella storia, ma con lo sguardo puntato al futuro", assicura il sindaco Giancarlo Muzzarelli oggi da Milano er la presentazione. E la storia c'è tutta. L'Emilia cala tutti i suoi assi: la Ferrari, che al parco Novi Sad metterà in piedi lo spettacolo dei pit stop (amatissimo dal pubblico del 'fu' Motor show), ma ci saranno anche Lamborghini, Ducati, Dallara, Maserati (con i test delle auto a guida autonoma), Pagani, che festeggerà in piazza i vent'anni della Zonda. Gli organizzatori stanno lavorando anche alla presenza di case straniere (Audi e Volkswagen, su tutte).

"Con le quattro giornate del festival per l'Emilia-Romagna si apre un mese incredibile, perchè alla Motor Valley Fest seguiranno il Giro d'Italia e gli Europei under 21 di calcio", ricorda il governatore Stefano Bonaccini. "C'è ancora molto lavoro da fare da qui a maggio, ma Modena puo' essere a buon diritto considerata la capitale della Motor Valley, trasformata, a partire dall'Expo 2015 da distretto industriale anche in distretto turistico capace di attirare milioni di visitatori", rivendica l'assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini.

I test drive (con più 100 auto a disposizione), le prove su strada del progetto Masa (Università di Modena e Reggio Emilia, Comune di Modena e Maserati) sulla guida autonoma, le gare del campionato per auto elettriche di serie, gli incontri con i piloti di auto e moto, le visite ai paddock e le folli corse della Crazyrun (80 team si sfidano su un percorso di 500 chilometri con checkpoint segreti ed enigmi), questo e molto altro è in programma all'autodromo Marzaglia. Il centro storico di Modena, invece, sarà un enorme 'red carpet' per le case automobilistiche, i musei, gli autodromi, le collezioni della Motor Valley, che avranno un 'villaggio' a loro dedicato nel cortile d'onore del Palazzo ducale, sede dell'Accademia militare. Ferrari sarà la 'regina' della festa: il 17 maggio piazza Roma ospiterà il Ferrari tribute, il raduno del Cavallino rampante in occasione del passaggio della Mille miglia, previsto per il 18 maggio al Parco Novi Sad, dove si terrà anche lo show dei Pit stop delle rosse di Maranello.

Insomma, la terra dei motori è pronta ad andare in scena. Del resto, il, settore delle due e quattro ruote è uno dei più floridi per l'economia regionale. Ben "66.000 occupati, 16.500 imprese attive e miliardi di euro di fatturato dall'export", ricorda Bonaccini. Un patrimonio industriale che l'Emilia ha saputo trasformare in una macchina per il turismo con 1,2 milioni di presenze turistiche e 300 milioni di euro di impatto economico (135 da musei e collezioni e 171 dagli autodromi. "La domanda e l'interesse sono in costante aumento", garantisce Corsini.

(fonte DIRE)