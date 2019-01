Modena e l'Europa a "Presa diretta" su Rai3

È dedicato a Modena e, in particolare, a come negli ultimi anni il Comune ha saputo sviluppare progetti per intercettare e utilizzare risorse europee, il servizio in programma lunedì 21 gennaio nella trasmissione televisiva di Rai 3 “PresaDiretta” condotta da Riccardo Iacona e in onda alle 21.20. L’approfondimento sulle attività del Comune, realizzato dal giornalista Giuseppe Lagana, è stato annunciato nella rubrica “La buona amministrazione” che, come spiegano i curatori, mette in evidenza le esperienze positive delle amministrazioni pubbliche che si caratterizzano per “efficienza e competenza, dedizione e trasparenza, digitalizzazione e qualità nei servizi pubblici” con l’obiettivo di farle conoscere e moltiplicarle.

La copertina della trasmissione ha come tema “La guerra dei dazi” e prevede anche la presenza in studio del presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione Raffaele Cantone.