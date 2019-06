Modena promossa nella Serie B del Subbuteo Tradizionale

Il Campionato Italiano a Squadre F.I.S.C.T. disputato a San Benedetto del Tronto ha visto la squadra di Modena specialità Subbuteo Tradizionale promossa in serie B vicecampione del proprio girone. Fin dalla giornata di Sabato si erano avute avvisaglie che Modena sarebbe stata tra le protagoniste: esordio vincente 3-0 con la temibile Grifo San Miniato seguito a ruota da un 3-1 ai Seagulls Viareggio, che ha portato i ragazzi di capitan Cirillo in testa al girone A. Seguiva l'unico passo falso di tutta la competizione, lo 0-4 coi marziani della F.lli bari Reggio Emilia (nelle cui file era schierato un certo Renzo Frignani, leggenda del Subbuteo e Campione Mondiale nel 1982 ed Europeo nel 1984), quindi partita decisiva con il North Florence che si contendeva con i gialloblu il secondo posto del girone assieme a Benevento, gara disputata al termine di una giornata dal clima africano all'interno del palazzetto per temperatura ed umidità: 2-2 il risultato finale, e fine della prima giornata di gare.

Domenica mattina Modena riprendeva la confidenza con la vittoria, sconfiggendo Fortitudo Genova 4-0 ed Eagles Lazio 3-1, poi il capolavoro con Benevento: un 2-1 in bilico fino all'ultimo secondo, che sanciva la certezza della partecipazione ai playoff come seconda o terza del girone; La vittoria 3-1 con le Aquile Catanzaro issava i gialloblu al secondo posto rispetto a North Florence per differenza Punti, quindi playoff con Nuceria terza classificata del Girone B, con due risultati su tre a disposizione grazie al migliore piazzamento nel girone: sorteggi perfetti e 2-2 messo in sicurezza già alla fine del primo tempo; solo altri 15 minuti di attesa quindi via ai meritati festeggiamenti. Nell'altro playoff North Florence sconfiggeva 2-1 la Sambenedettese seconda del girone B, a riprova che quello di gialloblu era il girone di Serie C più impegnativo.

Risultati Girone A: Modena-San Miniato 3-0, Modena-Viareggio 3-1, Reggio Emilia-Modena 4-0, Modena-North Florence 2-2, Modena-Fortitudo Genova 4-0, Modena-Eagles Lazio 3-1, Modena-Benevento 2-1, Modena-Catanzaro 3-1

Play-Off: Modena-Nuceria 2-2, Modena promossa per miglior piazzamento nel girone.

Classifica Girone A: Reggio Emilia 24, Modena 19, North Florence 19, Benevento e San Miniato 13, Catanzaro 9, Viareggio 6, Eagles Lazio 3, Fortitudo Genova 0.