Podismo solidale, in 2.600 in strada oggi per #ModenaRun4Rare

Sono circa 2.600 le persone – con la presenza di numerose società sportive del territorio – che questa mattina hanno camminato e corso per le vie di Modena in occasione della #ModenaRun4Rare, organizzata al Parco Novi Sad per la Giornata mondiale delle Malattie Rare da Centro sportivo italiano - comitato di Modena e Sanofi Genzyme, divisione specialty care di Sanofi Italia, con il patrocinio di Comune di Modena e Uniamo F.I.M.R. Onlus (Federazione Italiana Malattie Rare) e la collaborazione del Coordinamento Podistico Modenese.

Una bellissima giornata di sole ha aperto la quinta edizione della corsa/camminata non competitiva che ha coinvolto tantissimi runner modenesi, appassionati di camminata o nordic walking, famiglie con bambini e amici a 4 zampe accompagnati lungo il percorso dagli istruttori cinofili di Hello Dog Cinofilia. Alle ore 8.45 tutti pronti per il riscaldamento pre-corsa insieme ai testimonial della Run Mohamed Moro e Alessia Bellino e agli istruttori qualificati delle associazioni Mondo Nordic Walking asd e Nordic Walking Live. Due i percorsi previsti questa mattina in occasione della camminata-corsa non competitiva, 6 e 10 km, con la presenza di oltre 100 persone nello staff organizzativo distribuite tra percorso e punto ristoro; nel gruppo anche gli arbitri del Centro Sportivo italiano, le associazioni Vivere Sicuri, Croce Blu di Modena, Aeop (Associazione Europea Operatori Polizia), le comunità di Stranieri L’Angolo, La Coccinella, Caleidos, Porta aperta.

Alle 9.00 la partenza dei camminatori con il saluto dell’assessore allo Sport Giulio Guerzoni e alle 9.30 la partenza di tutti i podisti con i due testimonial Moro e Bellino, antropologa modenese innamorata della corsa colpita nel 2014 da una malattia rara. A fare da cornice all’evento le musiche di Radio Bruno, le magliette colorate di azzurro e il lancio dei palloncini colorati per celebrare simbolicamente la Giornata delle Malattie Rare. Alle 11 la premiazione delle prime 39 società podistiche classificate alla presenza del sindaco Gian Carlo Muzzarelli, del vicepresidente CSI Modena Raffaele Della Casa e del general manager Sanofi Genzyme Italia Enrico Piccinini: alle 39 società podistiche classificate è stato consegnato il pacco gara curato da Lapam Confartigianato Imprese Modena e Reggio insieme a Le Conserve Della Nonna (sul podio G.P. Cittanova con 233 partecipanti, seguita al secondo posto da Run&Fun con 137 partecipanti, terzo posto per Polisportiva Madonnina con 133 presenze). “Siamo arrivati alla quinta edizione – sottolinea Raffaele Della Casa vice presidente CSI Modena e ne siamo felicissimi: oggi siamo qui per stare bene insieme facendo sport, per la nostra salute e per le malattie rare, e questo è molto prezioso. Un ringraziamento doveroso ai tantissimi partner che ci hanno sostenuto nella buona riuscita dell’evento, al Comune di Modena e a Sanofi Genzyme per l’impegno profuso nei confronti di un tema importante come quello delle malattie rare. Grazie a tutte i podisti e camminatori che ogni anno ci seguono sempre più numerosi, grazie ad ogni singola persona che ha reso questa giornata speciale e preziosa”.

La #ModenaRun4Rare si unisce al calendario di iniziative che nel week end hanno animato la città di Modena (insieme ad una Ghirlandina illuminata di verde) per sensibilizzare sul tema delle malattie rare in occasione della XII Giornata Mondiale della Malattie Rare che ricorre il prossimo 28 febbraio con lo slogan “Integrare l’assistenza sanitaria con quella sociale”. Anche quest’anno, grazie alla presenza di Sanofi e del Comune di Modena, un intervento prezioso sulla città: la realizzazione prossima, presso i Giardini Ducali, di una giostra inclusiva e accessibile anche a bambini con disabilità.

Partner ufficiali dell’evento: Oplà, Run&Fun, Conad, Hello Dog Cinofilia, Mondo Nordic Walking, Nordic Walking Live, Radio Bruno, Lapam Modena e Reggio Emilia, Le Conserve della Nonna. Media Partner Gazzetta di Modena. Un rigraziamento particolare va agli agenti della Polizia Municipale di Modena.

Gallery