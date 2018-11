Il vincitore delle Olimpiadi della Matematica è il modenese Julian Galliano

Tra i 63 giovani talenti vincitori dell’edizione 2018 del progetto “I fuoriclasse della scuola” c’è anche Julian Galliano, dell’IIS F. Corni Liceo e Tecnico (sede Via Polo L. Da Vinci) di Modena, che ha ricevuto una borsa di studio donata da 4.Manager, per aver vinto le Olimpiadi della Matematica. Rispondendo all’esigenza di contribuire alla costruzione di una classe dirigente di qualità per il prossimo futuro, 4.Manager ha consegnato oggi, presso il Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, 10 borse di studio ad alcuni degli studenti meritevoli, vincitori delle olimpiadi nazionali 2018. L’evento è promosso dal programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze del Miur, nell’ambito del progetto “I fuoriclasse della scuola”.

"Nel nostro Paese – ha detto il Presidente di 4.Manager e Federmanager Stefano Cuzzilla – circa il 35% dei lavoratori è occupato in un settore non correlato ai propri studi. Inoltre, siamo il paese dell’area Ocse con lo skill mismatch più elevato. Dobbiamo stringere il raccordo tra mondo dell’istruzione e mondo del lavoro, sostenendo la qualità dei percorsi formativi e incentivando le imprese a dotarsi di professionalità di alto profilo. Riequilibrare la domanda e l’offerta delle competenze è l’unica ricetta di cui dobbiamo preoccuparci se vogliamo crescere."

Tra gli obiettivi del progetto, condivisi da 4.Manager, vi è anche quello di mettere in comunicazione il capitale umano della scuola con il mondo delle imprese, per evitare che le risorse ad alto potenziale si spostino all’estero per cercare lavoro. "Siamo felici di aiutare menti brillanti come quella di Julian Galliano – ha sottolineato Cuzzilla – Dobbiamo creare nuove opportunità in chiave manageriale per i giovani che si impegnano a far crescere il Paese e che saranno la nuova classe dirigente di domani. Iniziative come questa dimostrano che il merito e il talento sono qualità indispensabili anche per innovare i modelli di business nelle aziende".

“I fuoriclasse della scuola” è un progetto nato nell’ambito del Protocollo di intesa tra la Fondazione per l’Educazione Finanziaria al Risparmio e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, realizzato anche con il sostegno del Museo del Risparmio, dell’Associazione Bancaria Italiana e di Confindustria. L’iniziativa mira a valorizzare i giovani talenti attraverso il contributo di donazioni da parte di fondazioni, associazioni, società, imprese e da parte di singoli cittadini.

Nell’ambito del progetto “I fuoriclasse della scuola”, inoltre, alcuni talenti avranno accesso al campus residenziale di educazione finanziaria che consente di interagire con accademici, protagonisti del mondo dell’economia, dell’imprenditorialità e delle banche e di approfondire concetti economici e finanziari. Tra i premi, anche la partecipazione degli studenti ad esperienze aziendali.