Covid. Modenese in vacanza a Riccione trovata positiva

E' modenese la paziente trovata positiva al Covid-19 durante il suo soggiorno a Riccione. La donna era arrivata a Riccione ad inizio Luglio per trascorrere le vacanze. Il 13 Luglio , per l’insorgere di alcuni sintomi , la paziente ha contattato la Centrale Operativa della Continuità assistenziale (Guardia medica), che, seguendo il protocollo in essere, ha attivato l'Unità speciale di Continuità Assistenziale (Usca) che ha visitato la paziente al domicilio ed effettuato il tampone, rivelatosi poi positivo. La paziente ha dunque fatto rientro nella città di residenza con trasporto protetto (ambulanza attrezzata), dove è in isolamento domiciliare sotto la sorveglianza sanitaria dell'Ausl di Modena.

Immediatamente l’Igiene pubblica di Rimini dell'Ausl Romagna ha avviato l’indagine epidemiologica sul territorio individuando tempestivamente le persone con le quali la turista ha avuto contatti nei giorni della sua permanenza nel nostro territorio, che sono state a loro volta state poste in isolamento domiciliare e sottoposte a tampone.

Sono stati effettuati circa 40 tamponi su persone residenti nella provincia di Modena ed in vacanza a Riccione, e da essi sono emerse le due nuove positività, che fanno riferimento a due giovani turisti che avevano avuto contatti stretti con la prima paziente. Si tratta di persone del tutto asintomatiche e, al momento, la situazione sembra possa considerarsi circoscritta.

Anche questi pazienti hanno fatto ritorno in ambulanza nella città di residenza, dove restano in regime di isolamento domiciliare. Si coglie l’occasione per ribadire che, anche in vacanza, è fondamentale rispettare le disposizione sociali mirate a limitare il contagio da covid 19, e che si possono sintetizzare nel mantenimento del distanziamento sociale, frequente igienizzazione delle mani, utilizzo della mascherina quando previsto.