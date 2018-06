Giro d'Italia Under 23 da Nonantola a Sestola, le modifiche alla viabilità

In occasione della partenza della seconda tappa del Giro d’Italia Under 23 prevista sabato 9 giugno alle ore 11.35 a Nonantola in via Provinciale Ovest - Cantina Giacobazzi, la mobilità cittadina subirà modifiche dalle 10 alle 13 (circa). La partenza della corsa ciclistica giovanile più prestigiosa, a tappe, d’Italia - spiega il Sindaco Federica Nannetti - porta con sé storia, una mattinata di festa e la presenza di tanti sportivi a Nonantola. Rispetto alle deviazioni della circolazione stradale è prevista la piena sinergia tra la Polizia Municipale, i volontari e gli organizzatori della manifestazione per limitare al massimo i disagi, di poche ore, in una giornata così importante per Nonantola e per gli appassionati modenesi”.

Modifiche alla viabilità - Via Rebecchi (laterale di via Provinciale Ovest) sarà chiusa dalle prime ore della mattina di sabato 9 giugno, per poter far sostare la carovana del Giro formata dalle auto degli sponsor che accompagnano i corridori in gara. Il percorso (2 giri) interessato dalla sospensione della circolazione durante il passaggio. I giovani ciclisti dopo la partenza - Cantine Giacobazzi-Gavioli Km 0 / Sp14-Viale Rimembranze - percorreranno la strada provinciale 14 via Maestra di Redù, via Limpido, la Sp 255 via Provinciale Est, la Sp255 via Vittorio Veneto e via per Recovato.

Parcheggi e mobilità in centro storico - L'accesso ai servizi pubblici (Urp -Anagrafe - Biblioteca) è garantito ai pedoni e alle biciclette. I parcheggi a ridosso del centro di Nonantola (Piazza Tien An Men, Piazza Guido Rossa, Piazza Alessandrini) sono comunque raggiungibili e il centro storico è accessibile sia in bicicletta che a piedi anche durante la chiusura dei tratti interessati, tranne nei momenti clou del passaggio dei ciclisti.

Deviazioni necessarie allo svolgimento della gara ciclistica:

Traffico proveniente da Bologna – Ferrara (SP 255) direzione Modena sarà deviato dalla rotatoria Bologna in tangenziale direzione Modena Sp 255 ;

Traffico proveniente da Modena direzione Bologna- Ferrara sara’ deviato in Tangenziale;

Trafffico proveniente da Ravarino e frazione La Grande sarà deviato in tangenziale Sp 255 direzione Modena –Bologna

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Relazioni con Pubblico al n. 059 896625.