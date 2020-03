"Spostatevi sempre con l'autocertificazione in tasca", l'appello della Prefettura

Come noto, il Decreto dell'8 marzo per il contenimento della diffusione del coronavirus ha disposto che gli spostamenti delle persone sul territorio possano avvenire solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, oppure spostamenti per motivi di salute nonché per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Tali esigenze dovranno essere attestate attraverso autocertificazioni che saranno compilate e consegnate in occasione dei controlli effettuati dalle forze di polizia, che già da ieri mattina sono partiti anche su tutto il territorio modenese. Non si tratta chiaramente di un presidio fisso o "militarizzato", bensì di posti di controllo lungo le principali strade della provincia, così come presso le stazioni, in cui agenti o militari chiedono conto delle motivazioni degli spostamenti.

A tal riguardo, la Prefettura di Modena incita coloro che hanno la necessità di spostarsi per i motivi previsti dalla legge, di munirsi del relativo modulo di autocertificazione già compilato. Un'esigenza volta a ridurre i tempi in caso di controllo.