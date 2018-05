Conferenza Episcopale Italiana, importante nomina per mons. Castellucci

Nel corso della 71a Assemblea generale della Conferenza Episcopale Italiana, aperta lo scorso lunedì 21 maggio dall’intervento di papa Francesco e chiusa giovedì 24 maggio con la conferenza stampa del presidente cardinale Gualtiero Bassetti sul tema “Quale presenza ecclesiale nell’attuale contesto comunicativo”, è arrivata una novità importante per la chiesa modenese e per il suo pastore, mons. Erio Castellucci.

L’arcivescovo di Modena-Nonantola, infatti, è stato nominato presidente della Commissione episcopale della Cei per la dottrina della fede, la catechesi e l'annuncio. La nomina è avvenuta il 22 maggio ed ha durata quinquennale.

Un incarico di prestigio per il prelato e per la chiesa modenese, che solo lo scorso anno aveva visto una chiamata importante per un altro suo rappresentante: mons. Giacomo Morandi è infatti da luglio scorso Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede.