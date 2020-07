Montese. Il Sindaco si dimette al suo posto un Commissario prefettizio

Si è insediato oggi nel Comune di Montese il Commissario prefettizio per la gestione provvisoria del comune a seguito delle dimissioni da parte del Sindaco Sig.ra Adelaide Zaccaria.

Il Prefetto di Modena Pierluigi Faloni, secondo quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, ha quindi proposto al Ministro dell’Interno lo scioglimento del Consiglio Comunale di Montese, che sarà adottato con Decreto del Presidente della Repubblica.

Il Prefetto, inoltre, ravvisata la sussistenza dei motivi di necessità ed urgenza connessi all’esigenza di assicurare la continuità dell’azione amministrativa dell’Ente, ai sensi dell’art.141, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ha disposto la sospensione del Consiglio Comunale di Montese e la nomina del Dirigente di II Fascia Funzioni Centrali (ex Area I) Dr. Valerio ZAMBELLI, in servizio presso questa Prefettura, quale Commissario prefettizio per la gestione provvisoria del Comune.