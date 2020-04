Giornalismo. Scomparso a 56 anni Alberto Setti della Gazzetta di Modena

Nelle scorse ore è venuto a mancare Alberto Setti, per 34 anni giornalista alla Grazzetta di Modena. Setti è deceduto a San Felice all'età di 56 anni, dopo una lunga malattia contro la quale combatteva da tempo.

L'Associazione stampa modenese esprime il cordoglio per la scomparsa del collega, le condoglianze alla famiglia e alla redazione della Gazzetta di Modena. "Giornalista innamorato del suo mestiere e della sua terra, di cui era un appassionato narratore, Setti ha dedicato il suo impegno professionale soprattutto alla cronaca nera e alla giudiziaria, al racconto delle persone e delle loro storie, con scrupolo, tenacia e rigore. Negli ultimi anni, già colpito dal male con il quale ha lottato a lungo, ha dedicato un'attenzione particolare alla lotta contro le infiltrazioni mafiose con inchieste, interviste, approfondimenti di cronaca e seguendo con meticolosità le udienze del processo Aemilia".

Anche il sinda di Modena Gian Carlo Muzzarelli ricorda così, in un messaggio di cordoglio alla famiglia e alla redazione della Gazzetta di Modena, il giornalista: “Per anni ha affrontato con coraggio la sofferenza e non appena poteva ha sempre ripreso il lavoro che amava e che svolgeva con passione e tenacia”. Un ricordo particolare il sindaco lo riserva alla figura di Setti nelle vesti di “insegnante”. Come giornalista della Gazzetta, infatti, ha collaborato con il Comune nel far nascere e sviluppare negli anni l'esperienza didattica di “Voci dal b(r)anco” che “ha permesso - spiega Muzzarelli - di avvicinare tanti ragazzi al giornalismo attraverso la pratica diretta, così da formare giovani cittadini più consapevoli e preparati nell'affrontare e comprendere i meccanismi dell'informazione”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il presidente della Provincia di Modena Gian Domenico Tomei si unisce al cordoglio e sottolinea: "Ha seguito con passione e rigore le vicende del suo territorio, al quale era profondamente legato, rendendo un servizio prezioso non solo ai suoi lettori ma anche a tutta la comunità modenese. In particolare in questi ultimi anni – ricorda Tomei - affontando con coraggio la malattia, ha seguito le problematiche legate alle infiltrazioni mafiose nel nostro territorio con tutto lo spirito critico che lo caratterizzava, interpretando al meglio il proprio lavoro che tanto amava".