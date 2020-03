Scomparso Aris Ballestrazzi, il patron della Sitma vittima del virus

"Ieri, 19 Marzo 2020, abbiamo salutato Aris Ballestrazzi, imprenditore illuminato, simbolo di umiltà e dedizione verso questa sua grande famiglia, la Sitma, e verso tutti noi. Caro Aris, l’unico modo in cui possiamo ringraziarti e onorarti, è quello di impegnarci affinché la tua famiglia, la Sitma, continui a brillare e a prosperare negli anni seguendo le orme che tu stesso ha lasciato 55 anni fa".

Con questo messaggio la Sitma - azienda di Spilamberto specializzata nella produzione di macchinari per l'industria - ha voluto tributare un saluto sulle proprie pagine social ad Aris Ballestrazzi, fondatore e presidente di una fortunata realtà produttiva. Ieri Ballestrazzi si è spento in seguito al contagio da coronavirus.

"A Spilamberto, come nel mondo, si combatte una guerra contro un nemico subdolo e letale, il #Covid19, causa di questa grave perdita. Non ci sono abbracci ai familiari, strette di mano tra gli amici e tra i colleghi. Ci sono emozioni e parole, che corrono veloci tra la miriade di canali digitali che ci permettono di restare in contatto, vicini, pur essendo distanti. Aris ha fondato la Sitma nel 1965 e da allora non si è mai separato da lei, l’ha accompagnata attraverso anni di grande notorietà e le ha tenuto la mano, supportandola nei momenti di crisi, con la determinazione e la consapevolezza che contraddistinguono un padre", spiega ancora l'azienda

"Ricordiamo Aris per la sua forza immensa e per la sua profonda integrità, per lui una parola data diventava legge, lui che si è fatto portatore dei valori che da sempre hanno contraddistinto la Sitma. Aris era una persona onesta. Aris era una persona buona".

