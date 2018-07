Scomparso Arrigo Forghieri, titolare della storica azienda di Maranello

Cordoglio a Maranello per la scomparsa di Arrigo Forghieri, titolare della omonima azienda specializzata in fabbricazione di cabine per macchine industriali, strutture metalliche e vetro. Aveva 68 anni. “A nome di tutta la comunità voglio esprimere le mie condoglianze alla famiglia, alla moglie e alle figlie”, afferma il sindaco Massimiliano Morini. “Arrigo Forghieri è stato uno dei grandi imprenditori del nostro territorio e la sua azienda, una delle più longeve della città, rappresenta una delle eccellenze industriali di Maranello. E’ grazie a uomini come lui che a Maranello si continua a sviluppare tecnologia innovativa, a fare impresa e a produrre lavoro”.

La Carrozzeria Forghieri nasce nel 1953 prendendo il nome dal fondatore Bonfiglio Forghieri. L’attività principale svolta nei primi anni è legata al mercato dell’automobile. In officina, infatti, si effettuano modifiche e verniciatura, su legno e lamiera, per qualsiasi tipo di autovettura. Successivamente, grazie alle competenze acquisite, si specializza nel settore della trasformazione delle automobili in autocarri. Verso la fine degli anni ’50 il Commendator Orsi affida alla fabbrica di Maranello la costruzione di tutti gli autotelai delle vetture Maserati. La serietà con la quale l’azienda assume l’incarico consente alla Forghieri di incrementare notevolmente il proprio lavoro, di ampliare e rinnovare lo stabilimento.

Alla fine degli anni ’70, in seguito al ridimensionamento della Maserati, la Forghieri muta il proprio campo d’azione grazie all’attività di lavorazione e stampaggio lamiere. Il reparto produttivo sviluppa e costruisce parti di ricambio di carrozzeria per automobili e inizia a costruire piccoli furgoni e mini-auto da città. L’attività di progettazione e realizzazione di cabine per carrelli elevatori si concretizza verso la fine degli anni ’70, nel momento in cui cresce la richiesta da parte del comparto ceramico di Sassuolo. Sul finire degli anni ’80 la Forghieri dà vita ad un nuovo reparto specializzato nella produzione di vetri temperati, piani e curvi, per l’utilizzo in diversi settori, come l’industria automobilistica, l’edilizia, l’arredamento, gli elettrodomestici e i box doccia.