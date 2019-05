Sassuolo piange Erminio Martini, insegnante ed artista

E’ scomparso lo scorso 16 maggio, all’età di 84 anni, il professor Erminio Martini, molto conosciuto in città come suo padre Venerio Martini, nelle vesti di pittore, fotografo, ceramista ed insegnante. Come da suo volere non è stato anticipatamente reso noto il funerale, in vita chiese espressamente di non avere un funerale pubblico per la modestia che lo ha sempre accompagnato; per questo motivo solamente oggi la famiglia ha reso noto la notizia.

Ai famigliari, agli amici ed a tutti coloro che hanno avuto modo di conoscere ed apprezzare Erminio Martini, sono state espresse le più sentite condoglianze da parte dell’intera Amministrazione Comunale.

Nato nel 1934 da una famiglia di artisti, Martini si diploma all’Istituto d'Arte “A.Venturi”, di cui poi diventerà nache docente fino al 1988. La sua attività di insegnamento si intreccia con l'attività pittorica personale, che vede i suoi lavori esposti in numerose gallerie italiane. Erminio, a partire dal 1960, lega anche il suo nome a quello di Marazzi, uno degli storici e principali marchi della ceramica sassolese, per il quale i suoi genitori avevano già realizzato le prime piastrelle decorate a mano. Nell'azienda ricopre per anni il ruolo di consulente per la tecnologia e la decorazione e propone poi la realizzazione di un centro ricerca che prenderà il nome di Crogiolo.