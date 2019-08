Scomparso Ferruccio Giuliani, imprenditore nella ceramica e cultore del Presepe

La lunga malattia ha infine vinto Ferruccio Giuliani, l’imprenditore spezzanese che si è spento ieri, a 81 anni. Tutta la comunità di Fiorano Modenese e di Sassuolo, per voce dei rispettivi sindaci, partecipa al dolore della famiglia e dei tanti conoscenti. I funerali avranno luogo mercoledì 28 agosto, nella chiesa parrocchiale di Spezzano alle ore 10 (partendo alle 9.10 dalle ccamere ardenti dell'Ospedale Santa Maria Maggiore di Reggio Emilia). Stasera, martedì 27 agosto, verrà recitato il Rosario nella chiesa parrocchiale di Spezzano.

La sua figura viene ricordata per il il suo impegno a favore dei poveri con l'Associazione Terrae Novae, per i quali organizzava la raccolta e la distribuzione di generi alimentari. Era impegnato anche con altre associazioni benefiche che operano in Italia e nel terzo mondo. E' stato il creatore del Museo del Presepio Etnico, allestito a Spezzano, dove ha raccolto oltre mille presepi che nel periodo natalizio ha esposto in molte città italiane.

Era un profondo conoscitore della ceramica, grazie al suo impegno come imprenditore, dirigente e consulente, in particolare sul fronte della ricerca estetica e delle tecnologie ad essa applicate. Questo sapere ha sempre cercato di trasmetterlo ai giovani, impegnandosi nelle scuole di ogni ordine e grado, organizzando il concorso nazionale 'L'arte nel deccoro, il decoro nell'arte', curando pubblicazioni, laboratori, visite guidate.

"Non vi è dubbio che la scomparsa di Ferruccio Giuliani lasci un vuoto nel paese, a causa dell'impegno civico che ha profuso in diverse attività nel campo della solidarietà, dell'educazione scolastica e dell'arte - scrive il sindaco Francesco Tosi - Io l'ho conosciuto in questi ambiti, appezzando la passione con la quale, già ammalato, avanzava idee e proposte sulla attività di distribuzione di viveri a famiglie bisognose, sul coinvolgimento delle scuole nell'educazione pratica all'arte ceramica, sulla valorizzazione della rara collezione di oltre 2000 presepi provenienti da tutto il mondo, proprio per farli conoscere in particolare a bambini e ragazzi. Nell'esprimere sentite condoglianze ai famigliari, ringrazio Ferruccio per la collaborazione offerta alla Amministrazione comunale".

“Scompare una grande persona, che ha saputo dedicare se stesso all’aiuto del prossimo ed alla salvaguardia delle nostre tradizioni e che mancherà a tutto il Distretto Ceramico - aggiunge il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani - Ferruccio è colui che – prosegue il Sindaco – per anni ha abbellito il nostro centro storico nel periodo natalizio con alcuni esemplari della sua straordinaria collezione di Presepi da tutto il mondo, baluardo delle nostre tradizioni e del vero spirito natalizio; ma è anche colui che, nel periodo più buio della recente crisi economica, si è rimboccato le maniche per fornire aiuto, cibo e conforto, a chi improvvisamente si è trovato senza un posto di lavoro. Alla moglie, alla figlia, al fratello Luigi ed a tutta la sua famiglia vanno le più sentite e sincere condoglianze a nome dell’intera città di Sassuolo”.