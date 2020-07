Scomparso Luca Giovini, animatore del carnevale di Formigine

L’Amministrazione comunale di Formigine esprime cordoglio per la perdita di Luigi Giovini, dal 2014 Presidente dell'Associazione che organizza il Carnevale e dal 2018 punto di riferimento presso il Polo Integrato di Sicurezza e di Protezione Civile. Giovini ha affrontato la malattia con la forza che lo contraddistingueva, collaborando fino agli ultimi giorni con gli uffici comunali.

Sotto la sua presidenza, il Carnevale si è rinnovato, con affascinanti spettacoli notturni e il coinvolgimento di migliaia di persone.

“Ci lascia una persona appassionata, lungimirante, che voleva bene a Formigine, così come Formigine vuole bene a lui - afferma il Sindaco Maria Costi - Ci stringiamo alla famiglia per questa perdita grande per tutta la comunità”.

Il rosario si terrà domani (venerdì 10 luglio) alle 19.45, mentre i funerali saranno celebrati sabato alle 10, entrambi nella chiesa parrocchiale di Formigine.