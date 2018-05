Motor1Days, 11mila appassionati sulla pista di Marzaglia

Nonostante due acquazzoni abbiano tentato di rovinare la festa, neppure il meteo incerto è riuscito a rovinare il successo di Motor1Days 2018, l'evento motoristico organizzato da Motor1.com/OmniAuto.it lo scorso weekend all'Autodromo di Modena. Dopo l'esperienza positiva dello scorso anno gli organizzatori hanno confermato e ampliato la formula della manifestazione, ottenendo un ottimo riscontro di pubblico: i visitatori sono stati ben 11mila.

Oltre agli addetti ai lavori e agli habituè dei raduni e delle piste, migliaia di appassionati hanno gremito la terrazza dell'Autodromo, i box e l'ampio piazzale che ha ospitato centinaia di auto fuori dal comune, veri e propri bolidi capaci di prestazioni elevatissime. Tante le famiglie presenti nella due giorni modenese, ma a farla da padrona sono stati i giovani, che non hanno saputo resistere al richiamo della pista.

Per centinaia di loro è stata l'occasione per salire in auto accanto ai tester di Motor1.com/OmniAuto.it per un "hot lap" mozzafiato sulle vetture sportive più performanti disponibili sul mercato. Parallelamente, grande interesse ha destato il percorso di 20 km nelle strade limitrofe all’Autodromo in compagnia di piloti e istruttori che hanno raccontato le best practice delle vetture disponibili, tra una vasta scelta di modelli ad alimentazione diesel, metano, ibrida ed elettrica.

Il binomio tra Autodromo di Modena e Motor1Day si conferma dunque quantomai azzeccato, con la speranza che l'appuntamento possa diventare stabile, per aprire sempre di più al pubblico la struttura di Marzaglia, perchè la Terra dei Motori non sia solo una parata di vecchie glorie ma anche un banco prova concreto e una vetrina per il motorsport.

Gallery