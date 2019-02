Come sarà la Ferrari 2019 in Formula 1? Villeneuve: "Leclerc grande opportunità"

I tempi che separano la Rossa di Maranello dalla prima gara che si terrà a Melbourne il 17 Marzo sono sempre più stretti. Dopo la presentazione a Maranello della SF90 e le prove ieri di Vettel a Montmelò a Barcellona, nella giornata di oggi è il momento del francese Leclerc. In contemporanea dal mondo della Formula 1 giungono i primi commenta degli addettati ai lavori e quello più interessante è stato rilasciato da Jacques Villeneuve sui piloti della Rossa.

Secondo l'ex pilota Villenueve gli equilibri tra Ferrari e Mercedes non saranno tanto diversi tra quelli del 2018 e quelli del 2019, tuttavia un pilota potrebbe essere determinate nel successo o meno della Rossa di Maranello, ovvero Leclerc. Un pilota che dopo il debutto in Alfa Romeo Sauber, a 21 anni sale su una Ferrari pronto a fare da scudiero a Vettel, tuttavia dai rumors si capisce già che si tratta di un ragazzo con grande potenziale che non ha tutta questa voglia di essere considerato il secondo.

Infatti, secondo l'ex pilota canadese il rapporto tra Vettel e Leclerc potrebbe essere non così facile considerando l'ambizione di entrambi. Ad aiutare il francese secondo Villeneuve vi sarebbe anche l'ingegnere di pista Jock Clear, a cui è stato assegnato, che potrebbe rivelarsi l'asso nella manica nel successo di Leclerc.