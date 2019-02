La Maserati Alfieri sarà prodotta a Modena nel 2020. Possibile versione elettrica

Quella che era stato fino a qualche mese solo un rumor oggi è realtà, infatti sui giornali di settore si conferma la produzione della Maserati Alfieri a Modena a partire dal 2020. Si tratta di un modello che era stato presentato nel 2014 al Salone dell'auto di Ginevra e che aveva riscosso buon successo, ma è adesso che arriverà la versione coupé nonché quella Spider.

Infatti, dopo l'investimento nel suv Levante, oggi Maserati guarda a Modena come il trampolino di lancio per una nuova storia, anche a fronte di ciò che sta accadendo in Cina e in Australia e per farlo ha scelto la motor valley per la produzione di questo modello a partire dal prossimo anno. Modello, che per altro, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere presentato anche in versione elettrica, diventando così il simbolo di maggiore innovazione del gruppo Fiat Chrysler Automobilies.