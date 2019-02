Numeri negativi nel 2018 per Maserati. Da Modena la nuova strategia

Trend negativo per Maserati quello che Il Fatto Quotidiano ha pubblicato relativo alle dichiarzioni di Mike Manley, amministratore delegato dal 21 Luglio 2018 di Fiat Chrysler Automobilies. Secondo Il Fatto durante la presentazione dei conti 2018 è stata fotografata una situazione negativa per il Tridente di via Ciro Menotti con -28% nelle consegne e l'export verso la Cina che si è dimezzato.

La Cina, grande opportunità per Maserati fino a cinque anni fa ora potrebbe essere l'area del mondo da cui ripartire, infatti la responsabile locale per il Tridente, China Harald Wester, ha creato una nuova direzione affidata al già manager Ferrari Jean-Philippe Leloup, per orientare l'area commerciale del più grande Paese del mondo verso una strategia innovativa.

Le novità, secondo quanto sarebbe stato annunciato dalla Wester, arriveranno già nel giugno 2020 e proprio dallo stabilimento di Modena da cui inizierà la produzione di una vettura sportiva nuova, probabilmente una coupé, assemblata anche in una versione elettrica al 100%.