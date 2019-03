Il successo di Maserati al Salone di Ginevra. Tutte le novità

All'89esima edizione del Salone di Ginevra Maserati ha mostrato il meglio di sé con i riflettori puntati sul SUV Levante Trofeo nella edizione Launch Edition con sole 100 unità che saranno vendute, ma non solo infatti sarà dato ampio spazio anche ad altri modelli della gamma MY19, oltre al One of One, ovvero un esemplare unico di Maserati Levante, che anticipa i progetti futuri dell'azienda modenese. Maserati si presenta a Ginevra con partnership molto forti e di alta qualità a partire da Ermenegildo Zegna che ha realizzato un interni in esclusiva per il Tridente.

Maserati Levante Trofeo è sicuramente la protagonista dell'edizione 2019 del salone ginevrino per Maserati, che in questo modo raggiunge l'obiettivo di lanciare insieme a lui tutta la gamma. Una Maserati che ormai si è imposta nel mondo dei SUV con una proposta di alto livello in concorrenza con marchi di altrettanto prestigio. Tuttavia ad anticipare il futuro programma del Tridente è il Levante One of One.

