Pagani, forse una sorpresa per il Salone Ginevra 2019

Era il 1999 quando l'azienda automobilistica di San Cesario debuttò al Salone di Ginevra, il più famoso del settore automotive, presentando la Zonda. Secondo quanto riportato da automoto.it per i 20 anni da quell'esordio ci si aspetta una grande sorpresa da parte della Pagani. Un ventennale che è sicuramente atteso dai fans dell'auto che per più volte ha raggiunto i record mondiali, sia per le performance sia per il prezzo delle vetture.

Non si sa ancora quali saranno queste novità eppure l'attesa c'è e il giornale automobilistico avanza la possibilità di una seconda vettura, cosa che avvenne già nel 2011 con la Huayra, oppure con una nuova linea. Vent'anni sono passati da quel debutto e forse il 2019 potrebbe essere ricordato come un anno deciso nella storia della Pagani.