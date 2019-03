Pagani festeggia i 20 anni della Zonda al Salone di Ginevra

Da San Cesario a Ginevra, un viaggio che la Pagani intraprese la prima volta 20 anni fa quando presentò la prima Zonda, un'automobile che avrebbe cambiato per sempre la storia dei motori di altissimo livello. Con il Salone di Ginevra che si sta tenendo in questi giorni la protagonista è proprio la Zonda, in particolare la C12, che ha saputo rinnovare la linea ventennale partendo dal telaio che è stato completamente restaurato. Non solo, è anche l'occasione di presentare la Huayra Roadster caratterizzata da rifiniture molto particolari.

Un Salone di Ginevra che rende omaggio all'iconica supercar con il restauro del telaio numero 001, che si è ottenuto grazie al Programma Rinascimento, come spiegato da motorionline.com. Una supercar dal motore V12 Mercedes-Benz, che sicuramente saprà cogliere l'attenzione degli appassioanti delle quattro ruote. Non solo, infatti, anche la Huayra Roadster ne sarà protagonista di questo Salone 2019 con lo storico esemplare completamente restaurato.