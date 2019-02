Prezzi più bassi delle Maserati in Australia. Le scelte dell'importatore Ateco

Le auto Maserati in Australia costeranno di meno. E' quanto riportato da clubalfa.it riguardo la scelta di Ateco, l'importatore delle vetture del Tridente nella terra dei canguri, che ha scelto di abbassare il prezzo di vendita di Ghibli, GranTurismo e Levante.

Una scelta ancora da comprendere quella di Ateco in Australia, legata forse alla volontà di portare la competitività del Tridente su classi di automobili che oggi vedono protagoniste le auto tedesche e giapponesi. Una strategia che tuttavia è coerente con quanto annunciato da anni da via Ciro Menotti di voler entrare in competizione diretta con i marchi che guardano a quel target che è sì medio-alto spendente ma composto dall'imprenditore medio o dal manager.

La strategia di Ateco ha determinato un abbassamento dei prezzi del SUV Levante a 125.000 dollari, della GranSport a 144.900 dollari, ovvero un taglio di 10-15 mila dollari, e ancora più netto il taglio di 45 mila euro alla GranTurismo che si assesta a 295.000 dollari.