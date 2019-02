Vettel e Leclerc primi nelle giornate di prova a Barcellona. Hamilton settimo

E' subito un successo quello registrato a Barcellona da Charles Leclerc con la sua Ferrari SF90. Nel Day 2 è riuscito a raggiungere il tempo di 1:18.247 superando, non troppo distnte da Sebastian Vettel che nella giornata precedente aveva registrato 1:18.161 posizionandosi al primo posto. Un risultato molto importante quello effettuato dalle due Ferrari che, in effetti, non era del tutto scontato considerando quanto sostenuto poche ore prima da Jacque Villeneuve.

Infatti, la sfidante numero uno della Rossa di Maranello, ovvero la Mercedes, ha visto un Hamilton che si è dovuto accontentare del settimo posto. Non male invece Antonio Giovinazzi sull'Alfa Romeo con 1:19.341 e la McLaren di Lando Norris, che tuttavia sottolineano come in questa prima fase di prove in pista la Ferrari possa vantare di un minuto di vantaggio. Tuttavia, non c'è alcun motivo di emozionarsi troppo perché infatti in questa fase i piloti stanno testando il loro rapporto con l'auto e manca quasi un mese alla prima gara di campionato.