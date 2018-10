Tornano i Motor1Days all'Autodromo di Modena, appuntamento a maggio 2019

La due giorni dedicata agli appassionati di motori torna in pista: il 18 e 19 maggio 2019 si terrà la terza edizione di Motor1Days, l’evento organizzato da Motor1.com, testata di riferimento nel panorama dell'informazione motoristica italiana e 1° canale automotive su YouTube Italia. L'evento automobilistico più dinamico dell’anno patrocinato dalla Motor Valley torna ad animare l’Autodromo di Modena con la volontà di superare il record raggiunto nel 2018 di 11.000 partecipanti. Una crescita naturale in una terra fertile di passione e tradizione che ha dato i natali a Dallara, Ducati, Ferrari, Lamborghini, Maserati e Pagani.

Motor1Days rappresenterà ancora una volta il sogno dell’auto sportiva (italiana e non) e più in generale quello dalla passione per la guida in tutte le sue espressioni. Dalla supercar da vivere in pista al fianco dei tester di Motor1.com, ai SUV più desiderati del momento da provare su strada e in off road, passando per gli ultimi modelli di auto ibride o elettriche. Il programma delle attività che sarà presentato a gennaio includerà anche raduni per i club, turni di track day, momenti show e intrattenimento dedicato alle famiglie.

“Motor1Days è nato come festa dei nostri lettori, gli utenti che da anni seguono OmniAuto.it e Motor1.com, ma è diventato subito qualcosa di molto più grande - ha dichiarato Alessandro Lago, Direttore di Motor1.com Italia. Oggi sentiamo la responsabilità di non deludere chi come noi crede che l’automobile sia ancora in grado di regalare emozioni e quindi passione. E faremo del nostro meglio per coltivarla”.

Appuntamento a maggio 2019 per vivere un weekend di puro divertimento nella terra dei motori!