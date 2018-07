Si è spento a Carpi don Roberto Bianchini, guida della chiesa di San Francesco

Si è spento ieri mattina don Roberto Bianchini, storico parroco della chiesa di San Francesco, da sempre interessato alla comunità e per questo aprezzato dai carpigiani. Lo storico parroco aveva preso i voti nel 1964, per poi entrare nella parrocchia di Corpus Domini, dove, grazie alla sua guida, è stato possibile ricostruire l'edificio e avviare l'attività parrocchiale. Tutti a Carpi lo ricordano per la sua dedizione trentennale nella chiesa di San Francesco e per il suo interesse nella crescita spirituale e sociale della comunità. E' così che a 78 anni si è spento il parrocco carpigiano.