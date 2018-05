Inaugurazione dei murales Maranello di Toni Bongiovì

Saranno inaugurati sabato 26 maggio alle 16 i quattro nuovi murales realizzati da Toni Bongiovì nel sottopasso della Coop di Maranello. Le nuove opere raffigurano il pianeta Terra minacciato da inquinamento, cambiamenti climatici e conflitti e sono un invito a intraprendere azioni concrete per la salvaguardia del futuro dell’umanità. I murales si vanno ad aggiungere a quelli realizzati negli ultimi anni dal professor Bongiovì, già insegnante di lettere alle scuole medie di Maranello, che anche in questa occasione è stato affiancato dai suoi ex studenti nella realizzazione delle opere pittoriche. Un intervento urbanistico importante che prosegue l’opera di riqualificazione del sottopassaggio, per restituire identità e decoro a uno spazio altrimenti anonimo e in passato bersaglio di vandali, avviata nel 2016 grazie alla collaborazione di Bongiovì con il Comune di Maranello nell’ambito del Bando Cultura.